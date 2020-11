Natale: Centro missionario Cappuccini Milano, al via il concorso on line per ragazzi fino a 13 anni “Crea il tuo presepe 2.0”

I Frati Cappuccini sono particolarmente legati alla tradizione del presepe, perché la prima sacra rappresentazione risale proprio a San Francesco. Il Centro missionario dei Cappuccini di Milano di piazzale Cimitero Maggiore 5 dal 2019 porta avanti un’iniziativa per celebrare questo rito dedicato alla Natività, proponendo ai bambini fino ai 13 anni una sorta di “gara” a chi compone un proprio personale presepe con soluzioni originali.

Quest’anno, per la seconda edizione, a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, il concorso si svolgerà on line, da qui il titolo “Crea il tuo presepe 2.0”.

Gli elaborati saranno valutati per novità del progetto e utilizzo di materiali di recupero. Massima libertà riguardo la dimensione e la fantasia.

I manufatti dovranno essere inviati in foto per email a ced@missioni.org entro mercoledì 23 dicembre e saranno pubblicati sul sito del Centro missionario www.missioni.org, dove si potrà votare per un solo presepe fino al 6 gennaio 2021.

Il vincitore si aggiudicherà un presepe etnico, a significare come la tradizione del presepe sia universale, un simbolo di valori assoluti come la pace, la solidarietà e l’amore.

Il concorso è proposto in Lombardia perché l Centro Missionario dei Cappuccini di Milano opera per l’animazione missionaria e il sostegno alle attività dei Cappuccini missionari di questa Regione nel mondo. Info: tel. 023088042.