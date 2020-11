Formazione: Acec, al via sabato le masterclass dedicate ai modelli di gestione delle Sale della Comunità

In partenza sabato 21 novembre la prima delle tre masterclass organizzate da Acec con l’iniziativa “Theater (R)evolution – L’evoluzione dei modelli di business delle sale cinematografiche”, nata in collaborazione con Ergo research e Clapbox consulting. Il progetto, partito ad agosto 2020 con una prima fase di ricerca e dei dati relativi ai modelli di gestione delle Sale della Comunità, arriva così al suo secondo snodo, quello della formazione.

Gli oltre 130 iscritti al ciclo di masterclass, spiega una nota, saranno coinvolti per tre appuntamenti successivi ad approfondire la fisionomia del tutto particolare delle SdC, analizzando, con l’aiuto di docenti ed esperti del settore, le differenze tra sale e diversi contesti di azione, scoprendo le pratiche virtuose da cui trarre ispirazione, gli elementi critici da disinnescare, i punti di forza da valorizzare, gli obiettivi comuni da perseguire.

“Affinare gli strumenti a disposizione e migliorare la propria capacità di gestire la sala diviene, infatti, di cruciale importanza in un momento delicato e complesso come quello attuale, in cui la pandemia ha costretto ad abbassare nuovamente le saracinesche dei cinema, ma allo stesso tempo ha imposto di guardare al futuro affiancando alla passione di sempre nuove e maggiori competenze”, sottolinea la nota.

Il filo conduttore delle masterclass digitali è “l’evoluzione dei modelli gestionali delle sale cinematografiche, anche alla luce delle sfide poste dalla pandemia e, più in generale, dalle nuove dinamiche di coinvolgimento del pubblico”.

Tre gli appuntamenti. Sabato 21 novembre (ore 10,30-12,30), “Spunti per l’evoluzione del modello di business delle Sale della Comunità”, con i risultati della ricerca Theater (R)evolution e analisi dei bacini d’utenza dei contesti in cui operano le sale. Interverranno Michele Casula (Ergo research e ClapBox consulting) e Filippo Celata (La Sapienza Università di Roma). Giovedì 26 novembre (ore 19-21), “Dalla situazione statunitense dell’esercizio cinematografico alla prospettiva italiana: problemi ed opportunità nei nuovi scenari distributivi”, con Michele Casula e Phil Contrino (direttore media e ricerche della Nato–National Association of Theatre Owners Usa). Sabato 5 dicembre (ore 10,30-12,30), “Analisi e sfide future: la gestione della sala e il suo ruolo nella filiera cinematografica al tempo del Covid-19”, con Gianni Benincà (Coordinamento nazionale Sas giuridico-amministrativo), Carmine Imparato (Coordinamento nazionale Sas programmazione), Simone Gialdini (direttore generale Anec); modera Francesco Giraldo (segretario generale Acec SdC).