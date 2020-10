Sostentamento del clero: Icsc, eletti tre membri del consiglio di amministrazione

Si è riunita, ieri, a Roma la Commissione presbiterale italiana, per la quinta riunione del suo mandato, per eleggere tre membri del Consiglio di amministrazione dell’Istituto centrale di sostentamento del clero (Icsc) e due membri (di cui uno effettivo e uno supplente) del Collegio dei revisori dei conti.

Nel corso della mattinata, sono intervenuti mons. Giovanni Soligo, presidente dell’Icsc, e Claudio Malizia, direttore ad interim dell’Icsc, che hanno presentato il servizio svolto dall’Istituto e il ruolo dei membri del Consiglio di amministrazione. Nel pomeriggio, in seduta congiunta con i membri della presidenza della Faci, si è proceduto alle votazioni. Al termine dello scrutinio, sono stati eletti membri del consiglio di amministrazione dell’Icsc don Loris Cena (per la zona Nord), don Luca Lazzari (per la zona Centro), mons. Vincenzo Varone (per la zona Sud) e membri del Collegio dei revisori dei conti dell’Icsc mons. Roberto Bizzari (effettivo) e don Domenico Guida (supplente).