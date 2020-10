RomaFF15: “Miss Fallaci Takes America” vince il riconoscimento ViacomCbs International Studios

Non solo grandi anteprime e incontri con artisti di risonanza mondiale alla 15ª Festa del Cinema di Roma. Nella Capitale, infatti, è di scena anche il mercato internazionale dell’audiovisivo Mia. Tra gli eventi in cartellone il Mia Drama Pitching Forum, sezione dedicata alle nuove serialità televisive in fase di progettazione. A vincere il riconoscimento ViacomCbs International Studios è la serie “Miss Fallaci Takes America” ideata da Alessandra Gonnella, che vede come produttori Diego Loreggian e Angela Salmaso per RedString così come Gianluca Curti e Cosetta Lagani per Minerva Pictures.

La consegna del ViacomCbs International Studios Award è stato accompagnato con la seguente motivazione: “Il progetto ‘Miss Fallaci Takes America’ si è distinto per la capacità di celebrare l’empowerment femminile attraverso il racconto di una donna dal carattere forte e affascinante, seppur nella sua controversia. Interpretata dalla bravissima Miriam Leone che caratterizza ancora di più il soggetto. Per la accuratezza di approfondimento delle diverse sfumature di un personaggio italiano dal profilo internazionale, in un momento storico della sua vita ricco di luci e ombre. Infine, per l’ottima definizione della trama, capace di aprire elementi di sviluppo futuri e la prospettiva di coinvolgimento di diversi siti produttivi nel mondo”.

Al centro del racconto gli anni statunitensi di Oriana Fallaci e le sue interviste sullo sfondo di Hollywood. Come riporta la nota stampa della produzione: “Una Fallaci completamente inedita, ironica e spesso irriverente, ci accompagnerà attraverso il sogno americano a scoprire il suo: raccontare con l’arma della sua penna affilata i maggiori personaggi ed eventi politici mondiali”. Ossatura della serie sono i libri di Oriana Fallaci a cominciare da “I sette peccati di Hollywood” e “Viaggio in America”. Il progetto prende le mosse dal cortometraggio “A cup of coffee with Marilyn”, che vede protagonista Miriam Leone, opera che si è aggiudicata nel 2020 anche il Nastro d’Argento come miglior corto di fiction.