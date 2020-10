Regno Unito: Bieler (Un. Nottingham) al Sir, “gestione disastrosa della crisi Covid. Johnson punta a conservare il potere. Serve accordo su Brexit”

(Londra) “Una gestione disastrosa della crisi coronavirus non soltanto perché il governo non si è preparato all’autunno con un sistema adeguato di tamponi, tracciamenti e test e ignora la sanità pubblica, preferendo i privati, ma, soprattutto, perché il primo ministro non conosce neppure i particolari dei decreti emanati dal suo governo e confonde, così, i cittadini”. Andreas Bieler, docente di Economia politica all’Università di Nottingham, fa un bilancio della politica sulla salute di Boris Johnson e sottolinea come i suoi messaggi siano così confusi che, ormai, i cittadini non sanno più che cosa fare e hanno smesso di seguire le regole. “Il potere del premier è, in questo momento, enorme e intoccabile con una maggioranza di ottanta deputati”, spiega l’esperto. “Johnson è disposto a ignorare principi importanti, come il rispetto della legge, pur di conservare il suo potere. Si dice che, anche sulla Brexit, non abbia nessuna convinzione personale e voglia soltanto seguire la strada che renderà la sua posizione più forte. Il partito conservatore e il parlamento, per adesso, lo sostengono, anche nella decisione di non rispettare parti importanti dell’accordo di recesso firmato con la Ue”. “Penso, comunque, che un accordo con l’Unione europea verrà raggiunto anche all’ultimo minuto”, conclude Bieler, “anche se non vedo quale soluzione si possa trovare per il Nord Irlanda che rimane a metà tra Regno Unito e Ue”.