Dopo il caldo record, che cosa ci aspetta? Il clima cambia volto anche in Italia

Arrivano le prime piogge, l’aria cambia, le temperature finalmente scendono e l’estate delle ondate di calore sembra lasciarsi alle spalle. Ma proprio mentre la pioggia torna a bagnare città e campagne, una domanda si impone: che cosa è cambiato nel nostro clima e che cosa cambierà ancora? Perché l’estate 2026 non è stata soltanto una stagione particolarmente calda. È stata un altro capitolo di una trasformazione climatica che ormai riguarda direttamente la vita quotidiana, l’agricoltura, la disponibilità di acqua, la salute e gli ecosistemi

(Foto Sir)

In Italia il dato è netto. Secondo le analisi dell’Istituto per la bioeconomia del Cnr, l’estate 2026 è stata la più calda dal 1950, con una temperatura media nazionale di 24,3°C, contro i 23,6°C del 2003, il precedente record. Agosto ha segnato un primato ancora più evidente: 25,6°C di media, 5,2°C in più rispetto alla climatologia 1951-1980 e 3,5°C oltre quella più recente 1991-2020. Nei primi 8 mesi dell’anno la temperatura media italiana è risultata anch’essa eccezionalmente elevata e, sulla base dei dati disponibili, il 2026 potrebbe concludersi come l’anno più caldo mai registrato nel nostro Paese. Non si tratta, dunque, soltanto di un’estate fuori scala. Il dato italiano si inserisce in una tendenza più ampia che interessa l’intero continente europeo. L’Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente e negli ultimi anni ha conosciuto una crescente frequenza di ondate di calore, siccità, incendi, riduzione della neve e perdita di massa dei ghiacciai. Il 2026 ha confermato questa tendenza, con episodi di caldo eccezionale che hanno interessato soprattutto il Mediterraneo e l’Europa occidentale. C’è poi un altro elemento che riguarda da vicino l’Italia: il Mediterraneo si sta riscaldando. Non è soltanto l’aria a diventare più calda, ma anche il mare. Temperature marine eccezionali sono state registrate durante l’estate in diverse aree del bacino, con conseguenze sugli ecosistemi, sulla distribuzione delle specie, sulla pesca e sui territori costieri. Un mare più caldo significa inoltre maggiore energia disponibile per alcuni fenomeni atmosferici e contribuisce a modificare gli equilibri climatici dell’intera regione. Il quadro globale conferma la tendenza. Secondo la Wmo-Organizzazione meteorologica mondiale, agosto 2026 è stato i l mese di agosto più caldo mai registrato sulla Terra. I dati Copernicus (ndr. programma di osservazione della Terra dell’Unione europea) indicano una temperatura media globale della superficie terrestre di 1,65°C superiore al livello stimato per il periodo preindustriale. Nello stesso mese la temperatura della superficie degli oceani al di fuori delle regioni polari ha raggiunto un nuovo record osservato. A incidere sul quadro globale è anche El Niño, il fenomeno climatico naturale che modifica la circolazione atmosferica e influenza temperature e precipitazioni in vaste aree del pianeta. Secondo la Wmo, l’episodio attualmente in corso è destinato a intensificarsi nei prossimi mesi, con effetti che potrebbero protrarsi fino al 2027. Ma El Niño non spiega da solo i record. Il fenomeno naturale si innesta infatti su un pianeta che si è già riscaldato in modo significativo a causa soprattutto dell’aumento delle concentrazioni di gas serra. Che cosa significa tutto questo per l’Italia quando, dopo il caldo, arriveranno le piogge autunnali? Non necessariamente che pioverà meno. E nemmeno che le stagioni siano destinate a scomparire. Il cambiamento più importante riguarda il modo in cui il calore e l’acqua si distribuiscono nel tempo.

Un’atmosfera più calda può contenere una maggiore quantità di vapore acqueo e, quando si verificano le condizioni favorevoli, scaricarlo attraverso precipitazioni molto intense. Allo stesso tempo, periodi più lunghi senza pioggia possono aggravare la siccità e mettere sotto pressione le riserve idriche. È una delle contraddizioni del nuovo clima: più caldo non significa semplicemente meno pioggia, ma può significare precipitazioni più irregolari, concentrate in periodi brevi e intervallate da fasi asciutte più lunghe. Per un Paese come l’Italia, esposto contemporaneamente al rischio di siccità e di alluvioni, questo comporta una sfida enorme. Agricoltura, gestione dell’acqua, città e infrastrutture dovranno essere ripensate tenendo conto di condizioni climatiche diverse da quelle del passato. Un territorio progettato sulla base di medie climatiche che non rappresentano più il presente rischia infatti di diventare sempre più vulnerabile. Lo stesso vale per le foreste, esposte a temperature elevate, siccità e incendi, e per le aree urbane, dove il calore viene amplificato dall’effetto delle cosiddette isole di calore. C’è poi la questione della salute. Le ondate di calore rappresentano uno dei principali rischi climatici per la popolazione europea, con conseguenze particolarmente gravi per anziani, bambini e persone fragili. Il caldo prolungato aumenta la mortalità, mette sotto pressione i servizi sanitari e può aggravare patologie cardiovascolari e respiratorie. Ma gli effetti del cambiamento climatico sulla salute passano anche dalla qualità dell’aria, dalla diffusione degli incendi, dalla disponibilità di acqua e dalla sicurezza alimentare. Anche l’economia è chiamata a fare i conti con il nuovo scenario. Il caldo estremo può ridurre la produttività del lavoro, aumentare la domanda di energia per il raffrescamento, danneggiare le colture e accrescere i costi legati agli incendi e agli eventi meteorologici estremi. Il clima, insomma, non è più una questione confinata all’ambiente: entra nelle politiche economiche, nella pianificazione urbana, nella sanità e nelle scelte quotidiane. Così, mentre le prime piogge di settembre riportano finalmente sollievo e sembrano chiudere la parentesi dell’estate torrida, il loro arrivo può diventare l’occasione per guardare oltre la stagione appena trascorsa. Non chiedersi soltanto quando tornerà il fresco, ma come prepararci al clima che ci attende. Il dato più importante dell’estate 2026 non è infatti soltanto il nuovo record italiano o quello globale di agosto. È la continuità di una tendenza. Il clima sta cambiando e con esso cambiano le condizioni nelle quali viviamo. Per l’Italia la sfida sarà adattarsi, ridurre le cause del riscaldamento e proteggere soprattutto le persone e i territori più vulnerabili. La pioggia che torna, dunque, non cancella il caldo dei mesi passati. Ci ricorda piuttosto che la vera domanda non è soltanto quanto farà caldo la prossima estate, ma quanto saremo capaci, nel frattempo, di prepararci a un’Italia nella quale caldo estremo, mare più caldo, siccità e precipitazioni intense saranno sempre più parte della nostra realtà.