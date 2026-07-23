Santa Brigida di Svezia. La mistica che richiamò l’Europa alla pace

Compatrona d’Europa, moglie, madre, pellegrina e fondatrice, Santa Brigida seppe unire contemplazione e azione, carità e responsabilità pubblica. Con le sue lettere esortò Papi e sovrani alla conversione, alla riforma della Chiesa e alla fine delle guerre. La sua voce continua a ricordare al continente le sue radici cristiane e la sua vocazione alla pace.

Foto Calvarese/SIR

La figura di Santa Brigida di Svezia, che la Chiesa ricorda oggi, si staglia nella storia europea come quella di una donna capace di unire profondità mistica e impegno concreto. Nata nel 1303 nel castello di Finsta, in una famiglia nobile legata alla casa reale, cresce in un ambiente dove fede, cultura e responsabilità civile convivono. Fin da bambina rivela un carattere deciso e una sensibilità religiosa fuori dal comune: dopo una predica sulla Passione di Cristo, si domanda “O mio caro Signore, chi ti ha ridotto così?” e percepisce interiormente la risposta: “Tutti coloro che mi dimenticano e disprezzano il mio amore!”. È un episodio che orienta tutta la sua vita spirituale.

Pur avvertendo la vocazione religiosa, accetta il matrimonio con Ulf Gudmarsson, governatore del Västergötland. La loro unione, vissuta nella fede e nella dedizione ai poveri, diventa un vero laboratorio di carità: fondano un ospedale, assistono gli ammalati, sostengono giovani donne in difficoltà e abbracciano la Regola dei Terziari francescani. Dalla loro famiglia nasceranno otto figli, tra cui Caterina, futura santa e compagna di Brigida negli anni romani.

La morte del marito nel 1344 apre una nuova fase. Ritiratasi nel monastero di Alvastra, Brigida vive anni di intensa preghiera e maturazione interiore, durante i quali nascono le celebri Rivelazioni, otto libri che la Chiesa considera rivelazioni private, riconoscendone tuttavia – come ricordava Giovanni Paolo II nella Lettera apostolica per la proclamazione a compatrono d’Europa insieme a Santa Caterina da Siena e a Santa Teresa Benedetta della Croce – “l’autenticità complessiva della sua esperienza interiore”.

Brigida comprende di essere chiamata a una missione che supera i confini della Svezia: riformare la Chiesa, promuovere la pace e richiamare alla conversione personale e politica. Nel 1349 parte per Roma, che diventerà la sua seconda patria. Vive in povertà, ospite prima del cardinale Ugo Roger di Beaufort e poi in una casa di piazza Farnese, oggi sede della Curia delle Brigidine.

La città che incontra è segnata da degrado, tensioni e dall’assenza del Papa, residente ad Avignone. Brigida ne soffre profondamente e fa del ritorno del Pontefice presso la tomba di Pietro il centro della sua missione, in parallelo con Santa Caterina da Siena. Le sue lettere ai Papi, ai sovrani e ai principi europei sono appelli accorati alla pace: chiede la fine della Guerra, denuncia gli abusi del clero, invita alla responsabilità morale e politica.

Accanto all’impegno epistolare, percorre l’Italia come pellegrina instancabile: Assisi, Ortona, Benevento, Salerno, Amalfi, il Gargano, Bari. A Napoli ispira una profonda riforma morale nella corte della regina Giovanna. Nonostante le accuse e la povertà estrema, continua a sostenere i malati, a pregare e a scrivere.

Nel 1370 papa Urbano V approva l’Ordine del Santissimo Salvatore, concepito da Brigida come comunità “doppia”, con monache e religiosi guidati da una badessa, immagine della Vergine nel Cenacolo. Un progetto innovativo, destinato a segnare la spiritualità scandinava per secoli.

In età avanzata compie il suo ultimo grande viaggio: il pellegrinaggio in Terra Santa. Ha quasi settant’anni, ma nulla la trattiene. A Gerusalemme medita nei luoghi della vita di Cristo, accompagnata dalla figlia Caterina e da alcuni fedeli collaboratori. Qui contrae una malattia che la porterà alla morte, avvenuta a Roma il 23 luglio 1373. Il suo unico rimpianto è non aver visto il Papa tornare definitivamente a Roma, evento che si realizzerà solo nel 1377.

Tra i frutti più intensi della sua spiritualità si collocano le Quindici Orazioni, meditazioni quotidiane sulla Passione di Cristo che invitano a ripercorrere i momenti del sacrificio del Signore come cammino di misericordia e riparazione. Le Rivelazioni, invece, documentano il suo dialogo interiore con Cristo: visioni, ammonimenti ai potenti, richiami alla pace e alla riforma della Chiesa, un linguaggio ardente e simbolico capace di orientare l’Europa verso una fede più viva.

La sua eredità spirituale rimane attuale: una donna che ha saputo unire contemplazione e azione, mistica e responsabilità pubblica, maternità e profezia. Una voce che, attraverso i secoli, continua a ricordare all’Europa le sue radici cristiane e la sua vocazione alla pace.