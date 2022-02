Alla ricerca delle fede, al di là delle ideologie

Due suggerimenti di lettura: “La scomunica ai comunisti. Protagonisti e retroscena nelle carte riemerse del Sant’Offizio” (San Paolo) di Cesare Catananti e la riscoperta del “Siddharta” (Adelphi) di Herman Hesse a cento anni dalla pubblicazione. Il libro di Catananti permette ai lettori, soprattutto i più giovani, la conoscenza di un periodo della storia mondiale oggetto di visioni e revisioni, di sguardi prospettici viziati dalle appartenenze politiche e ideologiche e di grandi fermenti all’interno del cattolicesimo stesso. Siddharta porta con sé il parallelismo con San Francesco: la rinuncia, l’accettazione, il passaggio continuo al di là delle illusioni, la preghiera, la povertà di Siddharta recano con sé qualcosa del fascino del Poverello, del “saluto divino” che incarnava con la sua scelta di diventare creatura senza pensieri del domani

(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Il provvedimento è stato pubblicato in un periodo quasi feriale, lontano da ogni grande consultazione popolare, sia in Italia che fuori, in modo da non dare esca alle solite accuse di manovre pre-elettorali pro o contro l’uno o l’altro partito”. Le parole di Meli Lupi di Soragna, ambasciatore italiano presso la Santa Sede, riguardanti la famosa “scomunica” promulgata il 13 luglio 1949, sono forse la sintesi più pertinente di un atto che aveva impegnato tutte le componenti del Vaticano, Pio XII in prima persona, alla ricerca di un modo di fronteggiare il comunismo, soprattutto ad est, e nel contempo di non creare una spaccatura fatale tra il mondo cattolico e le due maggiori forze della sinistra italiana, comunisti e socialisti. E “La scomunica ai comunisti. Protagonisti e retroscena nelle carte riemerse del Sant’Offizio” ( San Paolo, 370 pagine, 25 euro) è il titolo del libro di Cesare Catananti, già direttore del Policlinico Gemelli e docente di storia della medicina, da sempre impegnato nella ricostruzione di alcuni momenti della storia del Vaticano. Un libro che ha un rilevante merito, oltre a quello di far conoscere finalmente i contenuti dei documenti riguardanti il pontificato di Pio XII: quello di permettere ai lettori, soprattutto i più giovani, la conoscenza di un periodo della storia mondiale oggetto di visioni e revisioni, di sguardi prospettici viziati dalle appartenenze politiche e ideologiche e di grandi fermenti all’interno del cattolicesimo stesso. Non è un caso che un rilevante spazio sia dedicato a quelle esperienze di confine tra cattolicesimo e comunismo, come i “cattolici comunisti” poi “cristiani di sinistra” di Rodano, Ossicini, Tatò, Balbo ed altri, che tanto sconcerto causarono non solo in Vaticano e nella Dc, ma all’interno dello stesso Partito Comunista: erano visti come un impedimento alla “divisione dei compiti” nello scenario politico tra gli ultimi anni della guerra e i Cinquanta. Quel decreto, che tra l’altro il Pci, almeno ufficialmente, sembrò ignorare, anche perché da un certo punto di vista metteva le carte in tavola e dirimeva certe ambiguità presenti anche dentro il monolite comunista, aveva radici non solo legate alla politica interna, ma anche e soprattutto a quella estera. In realtà a preoccupare i vertici vaticani erano soprattutto le notizie che venivano dai paesi satelliti dell’Urss e dalle zone del nostro nord-est nord italiano inglobate dal regime di Tito, e che parlavano di persecuzioni, uccisioni, violazioni di chiese, propaganda materialista e atea che rendeva, se non impossibile, almeno molto problematica la fede oltrecortina. Un libro questo che va letto attentamente perché i drammi umani e collettivi sono accompagnati da una serrata e quasi filologica escursione dei documenti ritrovati.