Torneo Oratori, una grande storia che continua

Tra le tante rinunce che abbiamo dovuto subire nel 2020 a causa dell’emergenza coronavirus, una delle più dolorose è stata senz’altro la cancellazione del Torneo Oratori. Lo scorso anno, di questi tempi, stavamo celebrando la 25esima edizione della manifestazione promossa dal settimanale diocesano “il Ticino” in collaborazione con altre realtà locali. Un quarto di secolo.

Tra le tante rinunce che abbiamo dovuto subire nel 2020 a causa dell’emergenza coronavirus, una delle più dolorose è stata senz’altro la cancellazione del Torneo Oratori. Lo scorso anno, di questi tempi, stavamo celebrando la 25esima edizione della manifestazione promossa dal settimanale diocesano “il Ticino” in collaborazione con altre realtà locali. Un quarto di secolo. Una storia importante per un evento cresciuto, anno dopo anno, sino a diventare uno degli appuntamenti più prestigiosi del calcio giovanile locale. Una competizione unica nel suo genere, non solo in provincia di Pavia ma anche in ambito nazionale. Quest’anno è stato impossibile, per evidenti motivi, rivivere la magica atmosfera delle serate negli oratori della nostra Diocesi, tra le avvincenti partite giocate da campioncini in erba e il tifo appassionato di genitori, nonni, amici e anche degli stessi sacerdoti. Ma lo spirito del Torneo Oratori rimane intatto. Un’esperienza che si fonda su una passione genuina e su un calcio “pane e salame”, non condizionato dagli interessi economici che inquinano il mondo sportivo professionistico. Proprio per mantenere vivo lo spirito del Torneo Oratori, abbiamo deciso di proporvi lo speciale che trovate su questo numero de “il Ticino”. Tra racconti, interviste e immagini, si rivivono 25 anni di emozioni. Un viaggio tra lo sport più puro vissuto nella sua dimensione oratoriana: per bambini e ragazzi, un’occasione preziosa di crescita. L’appuntamento naturalmente è per l’estate 2021. Perché il Torneo Oratori è una grande storia che continua.

(*) direttore “Il Ticino” (Pavia)