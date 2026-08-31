La Serbia onora Mladic. Krastev: “Inaccettabile. Il Paese si allontana dall’Europa”

L’esperto dei Balcani commenta per il Sir la notizia dei funerali di Stato che Belgrado ha deciso di riservare al criminale di guerra, tra i responsabili del genocidio di Srebrenica. “L’idea della Grande Serbia purtroppo non è seppellita nel passato”. Nella regione il processo di pace necessita di nuovi sforzi

Murales dedicato a Ratko Mladic apparso su un muro di Belgrado (Foto Archivio ANSA/SIR)

“Ratko Mladic era una personalità divisiva ancora in vita e continua ad esserlo anche dopo la sua morte, avvenuta nell’ospedale dell’Aja il 27 agosto, dove scontava l’ergastolo sentenziato dal Tribunale internazionale”.

Lo afferma al Sir l’analista del Balcani Nikolay Krastev (nella foto) che spiega come “la posizione delle autorità di Belgrado di elogiare una persona condannata per genocidio e crimini di guerra e dargli l’onore dei funerali di Stato è inaccettabile per il mondo europeo e democratico”.

“Personalità feroce”. “Purtroppo – aggiunge Krastev – il presidente Alexander Vucic era uno degli uomini di fiducia di Slobodan Milosevic, un altro condannato del Tribunale dell’Aja, e conferma che l’idea della Grande Serbia, che rivendica territori e vuole essere superiore ai croati, ai kosovari, ai bosgnacchi, non è stata seppellita nel passato”. A suo avviso “Mladic è responsabile non solo del genocidio di Srebrenica, con la morte accertata di 8.000 uomini e ragazzi, ma anche delle vittime croate in Srbska Krajna, zona di popolazione mista che ha visto alcune delle battaglie più crudeli negli anni 90”. “Mladic – continua Krastev – è stato sempre feroce e convinto che croati e bosgnacchi non possano avere un loro Stato nazionale. La sua politica bellica pretendeva di non fare mai alcun compromesso, di combattere fino alla fine. Non risparmiava neanche i propri soldati serbi che mandava a morte sicura, a volte”.

Fiducia nei giovani serbi. “Riservare a Mladic i funerali di Stato – afferma l’esperto – allontana la Serbia dalla prospettiva europea, e si aggiunge agli altri elementi in corso che a volte fanno dubitare se le autorità di Belgrado abbiano veramente il desiderio di arrivare alla piena adesione alla famiglia europea”. Secondo Krastev, “rimane la speranza che i giovani studenti serbi, che non hanno condiviso la glorificazione del generale jugoslavo, possano cambiare il corso degli eventi”. Va infatti ricordato che il movimento degli studenti sta organizzando proteste massicce e chiede elezioni parlamentari da quasi due anni. Krastev si meraviglia “della tenacia dei giovani che vogliono uno Stato senza corruzione e cerchi di potere e vogliono guardare al futuro e non al passato per costruire una vita migliore per tutti i serbi”.

Nazionalismo radicale. L’analista dei Balcani rileva “che il nazionalismo serbo nella sua versione radicale non giova alla gente comune perché crea aspettative che non corrispondono alla realtà dei fatti”. Concludendo, afferma “che nei Balcani occidentali il processo di riconciliazione e pace dopo lo il crollo della Jugoslavia non è arrivato alla piena realizzazione e necessita degli sforzi di tutti: le autorità, le confessioni religiose ma soprattutto la società civile”.