Vertice Ue sui migranti: mancano le premesse per qualunque accordo

Non ci sono né le premesse né le condizioni per decidere e agire. E forse neanche la volontà politica di farlo. Il vertice Ue in videoconferenza di oggi sul tema immigrazione trasmette, a priori, la sensazione di uno scontro fra posizioni diverse. Sterili, inutili.
La vicenda di Ceuta ha scatenato la richiesta di un incontro urgente tra i Ventisette: ma proprio la ventilata “urgenza” non ha nulla a che fare con un fenomeno ormai strutturale: i movimenti migratori caratterizzano questa fase storica e attraversano il mondo intero. Con numeri (e vicende umane), negli altri continenti, ben superiori a quelli che si registrano in Europa. I grandi flussi migratori, i veri e propri esodi di popoli che fuggono da fame, guerre e cambiamenti climatici, avvengono in Africa, Medio Oriente, Estremo Oriente, America Latina…Eppure, la vecchia Europa – che avrebbe bisogno di giovani leve per invertire una rischiosa rotta demografica – pensa ad alzare barriere oppure dirotta il fenomeno migratorio inventandosi gli hub nei Paesi terzi (l’esempio più evidente è quello in Albania), costosi e incapaci di risolvere il “problema” migratorio. Al fondo c’è una ragione elettorale e politica: alzare il tiro sui migranti, lasciare un po’ di “clandestini” circolare nelle nostre città, aumenta le paure diffuse e dunque le richieste sicuritarie, quindi fa aumentare i voti.
Una domanda è però lecita: esistono vite “clandestine”?
Tornando al vertice tra i ministri europei appare scontata l’impossibilità di arrivare a una qualunque proposta, a una soluzione, anche perché l’Ue non dispone di una vera politica migratoria comune. La solidarietà europea verso i Paesi di primo approdo (mediterranei e balcanici che siano) non esiste. Allo stesso tempo l’espulsione – tecnicamente “rimpatrio” – dei migranti “irregolari” incontra oggettive difficoltà, a partire dalla definizione di “Paesi sicuri” in cui deportare i migranti: a meno che si possano considerare sicuri, sul piano del rispetto dei diritti umani fondamentali, governi come quelli della Turchia, o dell’Egitto, o di altri Stati africani e asiatici.
Alzare muri e barriere è la strategia che l’Unione europea evoca da tempo, almeno nei comizi, verificando poi, di volta in volta, l’incapacità di assumere decisioni vere, nel rispetto – almeno questo va preteso nella civile Europa – dei diritti umani.
In vista dell’incontro ministeriale la presidente della Commissione europea ha provato a indicare una linea: “Dobbiamo moltiplicare gli sforzi per prevenire gli arrivi irregolari cooperando con i Paesi terzi, rafforzando i confini esterni, smantellando le reti di trafficanti e potenziando i rimpatri”. Parole – risuonate mille volte in questi anni – più che soluzioni, intese a sbarrare le porte; non un cenno sul versante del controllo e dell’eventuale accoglienza dei richiedenti asilo come vorrebbe il diritto internazionale.
No, le premesse per affrontare la questione-immigrazione al momento non ci sono. Forse a qualcuno fa comodo così.
Un’ultima domanda: il summit dei ministri inizierà con un minuto di silenzio per ricordare gli 84 giovani africani affogati nel tentativo di arrivare a nuoto dal Marocco all’exclave spagnola di Ceuta?
I ministri Ue sono convocati "d'urgenza" dopo i fatti di Ceuta. Dietro le quinte rimangono gli scontri e gli sgambetti fra i governi. Ma l'Europa-fortezza, che non dispone di una reale politica comune sulle migrazioni, appare incapace di imbastire soluzioni che siano praticabili e, al contempo, rispettose dei diritti umani fondamentali
Non ci sono né le premesse né le condizioni per decidere e agire. E forse neanche la volontà politica di farlo. Il vertice Ue in videoconferenza di oggi sul tema immigrazione trasmette, a priori, la sensazione di uno scontro fra posizioni diverse. Sterili, inutili.