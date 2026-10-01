Ottobre missionario: pronti i materiali per l’animazione in parrocchie e diocesi

La Fondazione Missio (Cei) ha realizzato materiali a stampa, on line e video a disposizione di tutte le realtà impegnate per la “missio ad gentes”. Ogni proposta ruota attorno al Messaggio che Papa Leone ha scritto per la centesima Giornata missionaria mondiale: “Uno in Cristo, uniti nella missione”. Focus sulle Pontificie opere missionarie

(Foto Missio - Popf)

Da cento anni la Chiesa universale dedica il mese di ottobre alla missione, con il suo culmine nella Giornata missionaria mondiale (Gmm) che si celebra nella penultima domenica (quest’anno sarà il 18 ottobre). Per l’occasione, la Fondazione Missio realizza vari materiali di animazione, messi a disposizione delle parrocchie, delle diocesi, dei gruppi missionari, di seminari, associazioni, movimenti e istituti.

Partendo dallo slogan “Uno in Cristo, uniti nella missione”, titolo del Messaggio che Papa Leone XIV ha scritto per la Gmm 2026, le diverse proposte vogliono aiutare a pregare e a offrire solidarietà per tutte le missioni del mondo.

A disposizione si trova una riflessione sul tema della Gmm 2026 ad opera di don Giuseppe Pizzoli, direttore della Fondazione Missio, e la proposta di animazione delle domeniche di ottobre da vivere nelle comunità locali durante le celebrazioni eucaristiche. Quest’anno è stata preparata dagli studenti del Pontificio seminario regionale “Pio XI” di Molfetta (Bari). La Commissione missionaria della Regione Puglia, invece, ha realizzato la Veglia per la Gmm, adattabile a seconda delle esigenze locali, uno schema di preghiera per il rosario missionario e la proposta di Adorazione eucaristica.

Per bambini e preadolescenti il Segretariato di Missio Ragazzi ha ideato un sussidio che accompagna i più piccoli nelle celebrazioni domenicali del mese di ottobre, con un linguaggio semplice e immediato: ogni scheda (per ciascuna domenica) propone una “missione della settimana”, un segno e un invito concreto a vivere il Vangelo attraverso gesti di amicizia, accoglienza, condivisione, fraternità.

Con un approfondimento sull’importanza delle quattro opere pontificie, per l’animazione missionaria sono disponibili anche dieci video realizzati da Luci nel Mondo per la Fondazione Missio, con le relative schede didattiche: tra questi, i viaggi in Mozambico, nelle Filippine e in Argentina. Inoltre, perché le singole diocesi possano vivere al meglio il centenario della Giornata missionaria mondiale, è stato realizzato “L’Animatore Missionario n. 3/2026”. Al suo interno è possibile trovare informazioni utili su cosa sono le Pontificie opere missionarie (Pom), cos’è la Gmm e un riepilogo delle offerte distribuite nel 2025 dalle Pom in tutto il mondo. Nel volumetto vengono presentati anche alcuni progetti missionari di solidarietà affidati dalle Pontificie opere missionarie internazionali alla direzione nazionale italiana.

Se l’animazione missionaria dell’ottobre è uno degli obiettivi di Missio, non meno importante è quella dell’intero anno pastorale, soprattutto per i bambini e i preadolescenti, per i quali Missio Ragazzi ha ideato l’Itinerario formativo 2026/2027, un tutt’uno con “Il Ponte d’Oro”, rivista della Fondazione Missio. È anche in preparazione un sussidio annuale di sostegno per il cammino formativo dei seminaristi.

Tutto il materiale è disponibile sul sito www.missioitalia.it da dove può essere scaricato gratuitamente.

*Fondazione Missio