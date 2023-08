Povertà. Don Pagniello: “Il cibo di qualità non è un ‘bene comune’ per tutti”

"Chi vive situazioni di disagio economico", "per via dei costi", non è "realmente nelle condizioni di scegliere la propria alimentazione", spiega il direttore di Caritas Italiana

“Affermare come ha fatto ieri a Rimini il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, che ‘i poveri mangiano meglio dei ricchi, perché cercando dal produttore l’acquisto a basso costo, comprano qualità’ non corrisponde alla realtà che riscontriamo ogni giorno nell’aiuto concreto alle decine di migliaia persone che passano dai servizi di assistenza delle Caritas diocesane in tutta Italia”. Lo afferma il direttore di Caritas Italiana, don Marco Pagniello.

“Pur all’interno di un discorso articolato – prosegue don Pagniello -, la frase del ministro è poco felice perché in realtà il cibo, tanto meno quello di qualità, non è per tutti. Non è un ‘bene comune’, soprattutto per i poveri e per chi vive situazioni di disagio economico, perché per via dei costi essi non sono realmente nelle condizioni di scegliere la propria alimentazione. Non è sufficiente quindi impegnarsi nella lotta allo spreco alimentare, fare campagne informative o rimarcare, legittimamente, il valore dei prodotti alimentari italiani, se allo stesso tempo mancano reali modalità di equa distribuzione e accesso al cibo, anche di qualità, per tutti”.