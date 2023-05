8xmille. A Roma il progetto “Ci vediamo a Corviale” rivolto soprattutto ai più fragili

Otto settimane per creare la prima area urbana “libera da problemi visivi” in Italia: è questo l’obiettivo del progetto “Ci vediamo a Corviale” nato dalla collaborazione tra la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia e Iapb Italia onlus - Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, con la partecipazione attiva della parrocchia del quartiere ma anche delle istituzioni, gli enti locali e le associazioni del territorio

(Foto: Mauro Monti)

Un progetto di prevenzione e salute pubblica rivolto soprattutto ai più fragili, gli anziani, le famiglie in difficoltà economica e tutti quelli che, se costretti a tagliare le spese, iniziano a farlo a partire proprio dalla prevenzione sulla propria salute. Sono in aumento infatti, rileva l’ultimo rapporto della Caritas di Roma, le persone che hanno rinunciato a una o più prestazioni sanitarie o a effettuare una visita medica pur avendone bisogno. Ecco allora per gli abitanti del Serpentone e delle aree limitrofe la possibilità di prenotare una visita oculistica accurata e, nel se necessario, avere anche un paio di occhiali da vista in maniera completamente gratuita.

“Abbiamo accolto subito con convinzione ed entusiasmo la proposta della Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia e Iapb Italia onlus – dice Gianluca Lanzi, presidente dell’XI Municipio –, questo progetto sta a dimostrare che collaborare tra Enti territoriali, anche se con maggioranze diverse, è possibile. Si possono condividere singole idee e operazioni tra forze politiche o tra coalizioni, indipendentemente dalle differenze valoriali e programmatiche. Il contributo di partner privati poi “è molto importante perché permette – aggiunge Lanzi – di attuare progetti e iniziative che altrimenti le amministrazioni pubbliche non riuscirebbero ad attuare se dovessero contare solo sulle proprie risorse. I municipi sono di fatto il ‘front-office’ dello Stato. I cittadini si rivolgono al municipio per ogni questione, al di là delle competenze effettive, perché sono più raggiungibili e accessibili a differenza di altre istituzioni di livello superiore. Il legame tra cittadini e politica, tra cittadini e istituzioni, viene rafforzato quotidianamente grazie ai comuni e, laddove ci sono, ai municipi”. E in questo caso, il contributo del Municipio è stato concreto e decisivo. Per portare avanti l’iniziativa infatti sono stai messi a disposizione alcuni locali pubblici all’interno dei quali sono stati temporaneamente allestiti gli ambulatori per le visite. “Secondo il programma stabilito, circa 8 settimane,

saranno visitate – conclude Lanza – quasi 2.000 persone. Un risultato eccezionale”.

Un progetto di pubblica utilità alla cui realizzazione ha contribuito anche San Paolo della Croce, la parrocchia del quartiere che resta una tra le realtà più importanti del territorio, da sempre in prima linea nel sostenere le situazioni di disagio dei suoi fedeli. Il parroco, don Roberto Cassano, coadiuvato dal suo presbiterio e da una capillare rete di volontari sparsi su tutto il territorio segue regolarmente almeno un centinaio tra famiglie e persone sole fornendo un aiuto puntuale sia di tipo alimentare che economico. Un sostegno che però non è sufficiente per coprire le tante richieste. Anche per la popolazione del Corviale infatti le spese mediche sono quelle che più di altre rischiano di destabilizzare l’equilibrio economico già precario di molte famiglie e anche persone singole. Secondo gli ultimi dati resi noti dal Censis, al calo del 31% di visite specialistiche e accertamenti diagnostici dovuto alla pandemia, si è aggiunto in questi ultimi tempi un ulteriore calo, soprattutto tra gli strati più fragili della popolazione, di tutte quelle spese mediche ritenute non strettamente necessarie. Spese che o si è costretti o si preferisce rimandare a volte però non senza conseguenze. Tra queste, non ultime, quelle legate alla vista, specialmente tra la popolazione più anziana. E il popolo del Corviale e dintorni non è fuori da questa statistica.

“Queste iniziative – racconta il parroco, don Roberto Cassano – sono meritorie e speriamo che spingano altre Fondazioni e multinazionali a fare altrettanto. Mi auguro che siano di esempio perché contribuiscono mettere in pratica un po’ di giustizia distribuita. Lo sforzo che parrocchie povere come la nostra fanno è immane, soprattutto in un periodo, come quello attuale, in cui il contributo che arriva dall’8xmille si è ridotto sensibilmente. Quest’anno abbiamo registrato un calo del 90% dei fondi da destinare agli aiuti alle famiglie: e il 90% in meno è tanto se tradotto in soccorso e assistenza! Per questo ritengo sia molto importante ricordare che porre una firma sulla dichiarazione dei redditi non è un semplice gesto simbolico ma una reale possibilità di fare del bene che può trasformarsi in un aiuto concreto per i più bisognosi. Firmare di fatto innesca una sorta di circolo virtuoso perché col nostro consenso possiamo realmente aiutare tanta gente; dalle famiglie povere agli anziani; da chi si trova senza lavoro a chi ha perduto tutto compresa la dignità. Inoltre, è importante sottolineare che sostenere chi è nel bisogno si traduce anche in un aiuto concreto per lo Stato. Aiutare queste persone significa infatti da una parte fare in modo che le loro difficoltà non vadano a gravare sui bilanci delle amministrazioni, locali e nazionali, dall’altra le si protegge dagli eventuali lacci degli usurai”.

“In questo caso – continua don Roberto – la parrocchia si è adoperata nel segnalare a tutti questa iniziativa, innanzitutto informando tutti e praticando un passaparola diffuso che ha raggiunto gli anziani e le persone sole, in particolare coloro che non riescono e non hanno la possibilità di connettersi alla rete internet, e poi aiutando chi ne avesse bisogno sia per prenotare la visita sia per accompagnare chi aveva bisogno di un passaggio”.

Al Corviale, come in tante altre zone di Roma come di tante altre città, le parrocchie, intese come comunità di laici e consacrati, giocano un ruolo importante se non indispensabile nella cura dei più deboli.

“La Chiesa – ci tiene a ribadire don Roberto – non è, e non può trasformarsi, in una Ong. All’interno della nostra comunità parrocchiale ognuno svolge il suo compito: i sacerdoti si dedicano all’evangelizzazione, il diacono è specificatamente chiamato alla cura della carità, i laici, ognuno con il proprio carisma, si mettono a disposizione degli altri. L’aiuto ai più bisognosi è un aspetto, non l’unico e il principale, ma deve comunque essere presente nell’attività di una parrocchia.