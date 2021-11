Vangelo del 21 novembre: solo il Signore Gesù è il vero re dell’Universo

Con la festa di Nostro Signore Gesù Cristo re dell’universo, si chiude l’anno liturgico. Poniamo nelle mani di Gesù quanto abbiamo vissuto nella Chiesa nell’ambito sia dell’attività pastorale, sia delle varie iniziative e programmazioni ecclesiali

Con la festa di Nostro Signore Gesù Cristo re dell’universo, si chiude l’anno liturgico. Poniamo nelle mani di Gesù quanto abbiamo vissuto nella Chiesa nell’ambito sia dell’attività pastorale, sia delle varie iniziative e programmazioni ecclesiali. Ma prima di introdurci al commento del Vangelo, un pensiero del tutto particolare va ai nostri giovani, in quanto oggi ricorre la loro giornata.

Il titolo della solennità di “Cristo Re” pone in evidenza il peculiare significato che la Chiesa ha inteso attribuire a tale festa, istituita da Pio XI al termine del Giubileo del 1925, ossia, in un particolare periodo storico. La società del tempo, infatti, era dominata da forze anticlericali e contrarie alla religione. L’epoca, cioè, delle ideologie e degli estremismi, meglio conosciuti come totalitarismi: fascismo, comunismo e i primi sentori del nazismo. Con l’istituzione di questa festa, dunque, è come se Pio XI avesse voluto ricordarci che soltanto il Signore Gesù è il vero re e che il suo potere persegue obiettivi diversi rispetto ai potenti di quel tempo. Difatti, anche se un giorno il totalitarismo dovesse riuscire a conquistare il mondo, Cristo rimane re dell’universo, poiché tutta la creazione da Lui è sorta e a Lui ritorna.