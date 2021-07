L’evangelizzazione non lascia spazio a protagonismi

I discepoli sono inviati “a due a due”, perché questo corrisponde al progetto di Dio di fare dell'umanità una comunione di Amore. Non si può annunciare l'Amore se non amando: solo chi lo sperimenta può annunciarlo. Nessuno può pretendere di annunciare da solo un'esperienza che per sua natura chiama alla comunione, alla relazione, alla condivisione

foto SIR/Marco Calvarese

“In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due”. Il racconto della chiamata dei discepoli, proposto dall’evangelista Marco, contiene un’indicazione assai preziosa. Il Signore sceglie i dodici e li manda a due a due.

Alla dimensione missionaria della Chiesa Marco associa quella comunitaria.