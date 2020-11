Trasformare le difficoltà in opportunità alimentando la speranza

Dobbiamo essere capaci di trasformare le difficoltà in opportunità. Usiamo queste opportunità in un tempo difficile. La pigrizia e la paura possono bloccarci, ma sono due sentimenti che dobbiamo contrastare cogliendone la sfida.

Il progresso nasce proprio dal lato positivo della pigri- zia: non fare sforzi inutili e anche non essere solo attenti al “fare”, ma farlo precedere dal “pensare”. Dall’osservazione scaturisce l’idea geniale, che ottiene miglior risultato col mi- nimo sforzo.

Dalla ruota al motore, e fino alla tecnologia quantica. Allo stesso modo la paura diventa capace di renderci attenti, prudenti, valutatori dei rischi.

La paura ci esorta alla prudenza che ci fa evitare rischi terribili; stiamo in ca- sa, isolati, ma non dobbiamo impigrirci passivamente davanti alla TV, ma facendo un piano di letture, valorizzando le amicizie, tele- fonando, scrivendo un dia- rio o addirittura un libro, approfondendo la nostra fe- de, aumentando la preghie- ra e la meditazione sul sen- so della nostra vita.

Il nostro giornale porta ogni settimana non solo i fatti della cronaca, ma anche la comprensione degli avvenimenti con equilibrio e senso critico, senza cedere alle de- magogie, alla luce del Van- gelo per contribuire a guar- dare lontano, oltre questa e- mergenza, alimentando spe- ranza e impegno, in una grande rete di lettori ed a- mici.

Coraggio, teniamo desta l’intelligenza, isoliamoci dal nulla ma cogliamo tutte le occasioni di espandere il nostro spirito.

(*) direttore “La Vita casalese” (Casale Monferrato)