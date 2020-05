Narrare ogni storia

“Ricorre oggi la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, dedicata quest’anno al tema della narrazione. – ha affermato il Santo Padre, domenica 24 maggio, dopo la recita del Regina Coeli. - Possa questo evento incoraggiarci a raccontare e condividere storie costruttive, che ci aiutano a comprendere che siamo tutti parte di una storia più grande di noi e possiamo guardare con speranza al futuro, se ci prendiamo davvero cura come fratelli gli uni degli altri”.

(Foto Vatican Media/SIR)

In occasione della festa liturgica di san Francesco di Sales celeste patrono dei giornalisti, il 24 gen- naio, Francesco, come ogni anno, ha reso pubblico il Messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni. Un titolo affa- scinante quello del 2020: “Perché tu possa raccontare e fissare nel- la memoria” (Es 10,2). La vita si fa storia. Un contenuto mirabile, straordinariamente permeante. Scrive, tra l’altro Francesco: “L’uomo è un essere narrante. Fin da piccoli abbiamo fame di sto- rie come abbiamo fame di cibo. Che siano in forma di fiabe, di romanzi, di film, di canzoni, di notizie…, le storie influenzano la nostra vita, anche se non ne sia- mo consapevoli. Spesso decidia- mo che cosa sia giusto o sbagliato in base ai personaggi e alle storie che abbiamo assimilato. I raccon- ti ci segnano, plasmano le nostre convinzioni e i nostri comporta- menti, possono aiutarci a capire e a dire chi siamo”.

La lettura del “Messaggio” ha fatto scattare il filmato dei ricor- di della mia infanzia e della mia adolescenza, quando a tenerci a casa non era il Coronavirus, ma le condizioni di povertà. Non era solo una distanza sociale, tra po- veri, meno poveri e quasi ricchi, ma anche fisica dai luoghi di ag- gregazione con esclusione della chiesa.

Ricordo le favole della nonna, ripetute chissà per quante volte: erano tre. Cappuccetto rosso, Ce- nerentola, la Cicala e la Formica. Poi c’erano i racconti biblici: Ada- mo ed Eva, Caino e Abele, l’Arca di Noè, Mosè. Ed essendomi cre- simato due giorni prima di inizia- re la prima elementare, conoscevo molti episodi del Vangelo legati alle 40 domande del Catechismo che dovetti imparare a memoria senza saper ancora leggere.

Poi, ogni domenica pomeriggio c’erano quattro superstiti della Guerra del 1915-’18, che dopo aver pranzato e prima di ritor- nare a lavorare nelle stalle si in- contravano ad un incrocio tra due strade vicino alla mia casa. In compagnia di una bottiglia di vino, raccontavano, sempre le

stesse storie, ma molto affascinan- ti, se pur tristi. I più abili narratori erano, comunque, i cacciatori che venivano a trovare mio padre, anch’egli cacciatore. Racconta- vano le loro avventure di caccia, ogni volta con qualche aneddoto in più o in meno e quei racconti erano sempre appassionanti. “L’uomo non è solo l’unico esse- re che ha bisogno di abiti per co- prire la propria vulnerabilità (cfr Gen 3,21), ma è anche l’unico che ha bisogno di raccontarsi, – scrive ancora Francesco – di “rivestirsi” di storie per custodire la propria vita. Non tessiamo solo abiti, ma anche racconti: infatti, la capacità umana di “tessere” conduce sia ai tessuti, sia ai testi. Le storie di ogni tempo hanno un “telaio” co- mune: la struttura prevede degli “eroi”, anche quotidiani, che per inseguire un sogno affrontano situazioni difficili, combattono il male sospinti da una forza che li rende coraggiosi, quella dell’a- more. Immergendoci nelle storie, possiamo ritrovare motivazioni eroiche per affrontare le sfide del- la vita”.

La competenza del tessitore sta nel saper montare il telaio con lo stesso materiale per l’ordito (ver- ticale) e per la trama (orizzonta- le). Non si può usare per l’ordito la seta e per la trama la canapa o la lana.

Allo stesso modo è difficile tesse- re le notizie, raccontare la verità, evitare di essere autoreferenziali, non limitarsi all’essenziale, ma dare la possibilità al lettore di ancorare un minimo di visione critica.

Quello del narratore, del gior- nalista, dello scrittore non è un mestiere facile, sempre condizio- nato dal reperimento delle fonti, dal controllo dei fatti segnalati e spesso vincolato alla rapidità del- la diffusione in un mondo in cui, con uno smartphone siamo tutti comunicatori.

La difficoltà del mestiere aumen- ta per un giornalista cattolico, cre- dente e praticante che deve guar- dare con un occhio la strada e con l’altro il sole.

In questo contesto un ruolo im- portante lo ha avuto Carlo Car- retto che a noi Giovani di Azione Cattolica diceva: “Prendete una bibbia, ricopritela con una coper- tina di una carta qualunque e te- netela sempre a portata di mano. Apritela e leggetela con passio- ne”. Quella prima Bibbia ricoper- ta con una carta da pacchi ancora la conservo. Quando la riprendo in mano e vedo le sottolineature e le note che vi ho scritto a matita mi ricorda quegli attimi. Mi nar- ra un pezzo della mia vita. É una narrazione nella narrazione.

(*) direttore “Presenza” (Ancona)