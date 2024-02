Diocesi: Ferrara-Comacchio, al via la Scuola di politica “Immaginare il futuro insieme”

“Al servizio della persona”: al via la Scuola di politica diocesana di Ferrara-Comacchio, che avrà per tema “Immaginare il futuro insieme”. Gli appuntamenti si svolgeranno a Casa Cini e saranno in tutto cinque. Il primo sarà lunedì 19 febbraio, nella fascia oraria 20.30-22.30: per la prolusione su “Partecipazione come valore” interverrà padre Giuseppe Riggio, direttore responsabile di “Aggiornamenti sociali”. Il tema che affronterà sarà “La partecipazione alla vita politica come segno di una cittadinanza autentica”.

Venerdì 8 marzo, dalle ore 20.30 alle 22.30, ci sarà Pierferdinando Casini, senatore della Repubblica, sul tema “I cattolici nella vita politica: la concretezza e la forza della mediazione politica. Una testimonianza sul piano della politica nazionale”.

Martedì 12 marzo, stesso orario solito, interverrà Gianluca Galimberti, sindaco di Cremona, sul tema “I cattolici nella vita politica: la concretezza e la forza della mediazione politica. Una testimonianza sul piano della politica locale”.

Martedì 19 marzo, sempre nell’orario 20.30-22.30, previsti gli interventi di Andrea Maggi, assessore allo Sport, Lavori pubblici, Piano strategico, Recovery Fund del Comune di Ferrara, e di Dario Maresca, consigliere di minoranza del Comune di Ferrara, sul tema “Strumenti e percorsi per il cittadino che desidera incidere sulle politiche della propria città”.

Infine, martedì 26 marzo, dalle 20.30 alle 22.30, interverrà Marcello Mangolini, sociologo, esperto di comunicazione digitale, politica ed elettorale, sul tema “La formazione dell’opinione politica: fonti, strumenti, meccanismi”.

